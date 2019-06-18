Автомобили «АвтоВАЗа» в июле подорожают — СМИ

Тольятти, Самарская область, , 11:14 — REGNUM Тольяттинское автопредприятие «АвтоВАЗ» планирует с 1 июля 2019 года повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada. Об этом 18 июня пишет газета «Ведомости».

По словам дилеров автокомпании, такие меры связаны с инфляцией в стране. Сообщается, что модели «АвтоВАЗа» в среднем могут подорожать от 1% до 4%.

Последний раз тольяттинский автозавод повышал цены на автомобили 1 января 2019 года из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Сегодня самый бюджетный вариант автомобиля семейства Lada — это модель Granta, которую можно приобрести от 434 900 рублей.

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