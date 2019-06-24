Volkswagen представил автомобиль для перевозки собак

Лондон, , 08:21 — REGNUM Британское ателье PressFab Evo из графства Бедфордшир переделало фургон Volkswagen Caddy для перевозки полицейских собак. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Кузов машины оборудован съёмным отсеком для собак. Он соответствует всем требованиям европейского законодательства в части перевозки животных. В Caddy также имеется система кондиционирования воздуха с контролем температуры. Теперь четвероногие полицейские будут кататься с комфортом.

Фургон получил светодиодную балку на крыше, синие стробоскопы в радиаторной решётке и специальную цветографическую схему на кузове.

Под капотом новинки двухлитровый 148-сильный дизельный мотор, который работает в паре с 6-скоростной «механикой». Максимальная скорость фургона составляет 191 км/ч. У автомобиля весьма экономичный расход топлива — 5 литров на 100 км.

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