Стала известна дата премьеры нового поколения Volkswagen Golf

Вольфсбург, Германия, , 11:46 — REGNUM Премьера нового Volkswagen Golf состоится в октябре 2019 года. Об этом сообщается на портале SpeedMe.

Изначально официальная премьера Volkswagen Golf последнего поколения была запланирована на октябрь 2019 года. Но премьеру новинки пришлось перенести в связи с проблемами, возникшими с системой обновления программного обеспечения машины. Дата сместилась на февраль 2020 года.

Теперь срок премьеры вернули на октябрь 2019 года, поскольку возникшие проблемы успешно решаются. Теперь автопроизводители успеют выполнить свои обещания по срокам демонстрации новинки. Тем не менее, производство нового Golf начнётся ближе к концу 2019 года.

Напомним, хэтчбек Volkswagen Golf несколько лет подряд занимает лидирующие позиции на авторынке в Европе. Так, в 2018 году было реализовано около 150 тыс. таких автомобилей.

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