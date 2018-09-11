Скандальная игра Pokemon Go официально появилась в России

Москва, , 11:45 — REGNUM Американская компания Niantic, создавшая Pokemon Go, сделала игру доступной для российских пользователей спустя два года после мирового запуска. Сейчас её можно скачать в App Store и Google Play. На это обратило внимание издание vc.ru.

Пользователи получили письмо о выходе игры в России утром 11 сентября. При этом Niantic официально не сообщала об этом. Письмо юзеры получили от стороннего сервиса.

Изначально релиз Pokemon Go для iOS и Android состоялся летом 2016 года. По данным App Annie, за первые семь месяцев после выхода игра принесла создателям $1 млрд. Pokemon Go продержалась 74 дня в топе App Store по доходам. При этом она стала причиной сотен инцидентов.

Так, 15-летняя жительница Пенсильвании попала под машину в процессе ловли покемонов. Девушка решила перебежать через оживленную четырехполосную дорогу. К счастью, в результате ДТП она получила незначительные повреждения.

В Гватемале увлечение игрой и вовсе привело к смертельному исходу. В погоне за покемонами 18-летний юноша и его брат зашли на охраняемый объект, из-за чего полицейские открыли стрельбу по подросткам.

Несмотря на то, что Pokemon Go официально появилась в России только сегодня, скачать её с некоторыми ухищрениями можно было и раньше. Как и в других странах, не обошлось без происшествий. Российский блогер Руслан Соколовский получил три с половиной года лишения свободы условно за публикацию видео, в котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови, сатирически комментируя происходящее.

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