Принято решение о переносе времени запуска ракеты-носителя «Протон-М»

Москва, , 09:29 — REGNUM Государственная комиссия перенесла запуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым российским космическим телескопом «Спектр-РГ». Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Сообщается, что старт «Протон-М» с Байконура отложен на сутки в связи с выявленными замечаниями.

Напомним, российско-немецкая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» должна отстыковаться от ракеты-носителя и долететь за три месяца до намеченной точки Лагранжа L2.

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