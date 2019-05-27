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Ракету-носитель «Протон-М» вывезли на стартовый комплекс Байконура

Экономика

Запуск запланирован на 30 мая

Москва, 27 мая 2019, 10:55 — REGNUM  Специалисты космодрома Байконур вывезли ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российским телекоммуникационным спутником «Ямал-601» на стартовый комплекс, сообщает 27 мая пресс-служба «Роскосмоса».

Решение о доставке ракеты на стартовую позицию принято после оценки итогов подготовки ракеты на техническом комплексе и готовности наземной инфраструктуры стартового комплекса.

Установленная на стартовом столе ракеты будет переведена в вертикальное положение, к ней подведут ферму обслуживания и подключат необходимые коммуникации. Затем на космодроме приступят к выполнению работ по графику первого стартового дня. Запуск спутника планируется на 30 мая.

Напомним, «Ямал-601» заменит на орбите аппарат «Ямал-202» и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории сопредельных государств. Также спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

Читайте ранее в этом сюжете: На Байконуре готовят «Протон-М» для запуска спутника «Ямал-601»

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Космические полеты, аппараты и исследования
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