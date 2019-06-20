Четверг, 20 Июня 2019 года
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Появились снимки нового мотоцикла KTM 790 SMC 2020

Техника

Премьера байка состоится на европейских выставках осенью 2019 года

Появились снимки нового мотоцикла KTM 790 SMC 2020
Иллюстрация: Bennetts
KTM 790 SMC 2020

Вена, 20 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Появились шпионские фото байка австрийской компании KTM 790 SMC 2020. Об этом сообщается на сайте In-moto.ru.

Байк был заснят на одной из австрийской дорог общего пользования. Судя по всему, мотоцикл вскоре выйдет в серийное производство, так как защитным камуфляжем прикрыт только бензобак.

KTM 790 SMC будет уже третьей моделью австрийцев с рядной двойкой. Новинка дополнит модельный ряд из KTM 790 Duke и KTM 790 Adventure. Другие технические подробности о модели пока не сообщают.

В планах компании KTM Sportmotorcycle производство туринговой версии 790 SMT, Однако будет ли этот байк представлен вместе с SMC, пока не ясно.

Премьера KTM 790 SMC 2020, вероятно, состоится на европейских выставках осенью 2019 года.

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