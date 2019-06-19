Harley-Davidson выпустит маленький мотоцикл для Китая

Милуоки, США, , 20:08 — REGNUM Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson готовит к выпуску маленький мотоцикл специально для китайского рынка, 19 июня передает агентство Reuters.

Новый мотоцикл будет иметь один из самых маленьких двигателей за всю историю Harley-Davidson — его рабочий объем двигателя 338 см3.

«Маленький харлей» будет значительно дешевле других моделей производителя. Старт его продаж в Китае планируется в конце 2020 года.

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