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Harley-Davidson выпустит маленький мотоцикл для Китая

Экономика

«Маленький харлей» будет значительно дешевле других моделей

Harley-Davidson выпустит маленький мотоцикл для Китая
emkanicepic
Harley-Davidson

Милуоки, США, 19 июня 2019, 20:08 — REGNUM  Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson готовит к выпуску маленький мотоцикл специально для китайского рынка, 19 июня передает агентство Reuters.

Новый мотоцикл будет иметь один из самых маленьких двигателей за всю историю Harley-Davidson — его рабочий объем двигателя 338 см3.

«Маленький харлей» будет значительно дешевле других моделей производителя. Старт его продаж в Китае планируется в конце 2020 года.

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