В России появилась платформа для создания голосовых игр

Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Основатель компании Just AI Кирилл Петров сообщил о новой платформе Just AI Conversational Platform, позволяющей создавать компьютерные и мобильные игры для голосовых помощников с искусственным интеллектом. Подробнее об этом Петров рассказал на бизнес-конференции «White Nights» в Санкт-Петербурге в рамках своего выстпуления, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Платформа Just AI Conversational Platform поможет разработчикам игр и приложений использовать экосистему с голосовыми помощниками для создания голосовых игр. Пока что существующие на рынке решения ограничиваются аудиоквестами и играми-викторинами, однако Кирилл Петров уверен, что вскоре возможности рынка возрастут.

Петров также описал международный рынок голосовых помощников в игровой индустрии. По его словам, это новый опыт для информационных технологий, основанный на старых принципах. Если в 80-е годы компьютерные квесты требовали общения с системой через решение головоломок и использование предметов, то сейчас можно взаимодействовать с игрой посредством голосовых команд. Согласно приведенной статистике, в мире в 2018 году было выпущено 78 млн различных устройств с голосовым управлением. Это число увеличилось практически вдвое в 2019 году — до 150 млн. Через три года по прогнозам аналитиков Just AI количество таких устройств возрастёт до трех миллиардов.

Предприниматель считает, что аналогично развиваются и платформы, позволяющие разработчикам приложений (в том числе, игровых) внедрять технологии голосового управления в свои проекты, адаптировать алгоритмы искусственного интеллекта под различные задачи и монетизировать продукт. Первыми с такой инициативой выступила компания Amazon, позже свою экосистему для разработчиков выпустили в Google. Основные рынки, на которых мобильные игры с голосовыми помощниками активно развиваются — это США и Китай, отметил Кирилл Петров. В качестве примера взаимодействия инди-разработчиков и голосовых игр он показал демонстрационное видео от Amazon.

В России ключевыми фигурами в развитии голосовых помощников, по словам Петрова, являются Яндекс (помощник «Алиса»), Mail.ru (разрабатывается помощник «Маруся») и «Тинькофф» (разрабатывается помощник «Олег»).

Конференция White Nights посвящена разработке и продвижению видеоигр. В 2019 году она проходит в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе Ленэкспо 19 и 20 июня.

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