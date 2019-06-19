Лишь около 10% приложений для смартфонов способны противостоять взлому

Москва, , 14:48 — REGNUM Эксперты компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности, заявили, что 89% программ для смартфонов могут быть взломаны хакерами. Об этом 18 июня сообщили «Известия».

Специалисты отметили, что совсем слабую защищённость продемонстрировали 38% программ для iOS и 43% для Android. Хакеры используют для взлома уязвимости, которые в действительности появляются ещё на этапе разработки проекта.

Особую опасность представляют взломы банковских приложений. Пользователь может в течение какого-то времени даже не подозревать о том, что хакеры производят манипуляции со счетом: вредоносное ПО способно скрывать соответствующие уведомления.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: израильская компания Cellebrite завила о том, что она обладает технологией взлома любых смартфонов. Система получила название UFED Premium.

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