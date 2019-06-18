Заблокированая WordPress компания решила отомстить платформе

Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Компания White Fir Design из США, специализирующаяся на кибербезопасности, в ответ на блокировку своих учетных записей WordPress выложила в сеть информацию об уязвимостях плагинов платформы для Facebook. Об этом 18 июня сообщил портал ZDNet.

Эксперты отмечают, что, таким образом, она поставила под удар около 200 тыс. сайтов. По их мнению, White Fir Design решила сделать это для того, чтобы отыграться за блокировку своих страниц.

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Стоит отметить, что фирма, администрирующая базы данных Plugin Vulnerabilities, имеет давний конфликт с WordPress, касающийся правил публикации информации о уязвимости платформы.

Согласно им, в случае обнаружения подобных проблем пользователи WordPress должны сообщать о них не в открытых источниках, а пересылать информацию на электронную почту администрации сервиса. Нарушение этих правил в итоге и привело к блокировке страниц Plugin Vulnerabilities.

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