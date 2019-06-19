Среда, 19 Июня 2019 года
13:53:05 МСК

Telegram тестирует функцию чатов с привязкой к местности

Техника

Вскоре она появится в стабильной версии мессенджера

Вашингтон, 19 июня 2019, 13:52 — REGNUM  Мессенджер Telegram начал тестировать новую функцию геочатов, которые предоставят пользователям возможность общаться с людьми, находящимися неподалёку. Об этом 18 июня сообщил портал «Код Дурова».

Отмечается, что вскоре функция появится в стабильной версии Telegram. Пользователи смогут видеть такую информацию о группах, как их название, расстояние до геоточки и количество участников. Отмечается, что такие групповые чаты должны быть публичными.

Читайте также: В сети раскритиковали идею Microsoft добавить на клавиатуру новую кнопку

Ранее ИА REGNUM сообщило, что специалист из Казахстана Батыржан Тютеев запустил в Telegram бота, способного находить пароли пользователей в базах утечек. 17 июня 2019 года этим сервисом воспользовались более 10 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить