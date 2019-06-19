В сети раскритиковали идею Microsoft добавить на клавиатуру новую кнопку

Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Компания Microsoft планирует добавить в свой стандарт клавиатуры клавишу Office, которая заменит кнопку «меню» или Right Alt. Об этом 18 июня сообщил портал Gizmodo.

Издание отмечает, что клавиша «меню» фактически является бесполезной, так как она дублирует функцию нажатия правой кнопки мыши, а Right Alt явно является устаревшей. При этом автор статьи уверен, что самым большим аргументом против новой инициативы Microsoft является то, что компании для реализации этой функции достаточно просто ввести комбинацию кнопки «Windows» с любой другой клавишей. Стоит отметить, что Microsoft интересуется мнением пользователей о своей новой идее.

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Напомним, последний раз Microsoft вносила изменения в стандарт клавиатур в 1994 году. Тогда компания выпустила Microsoft Natural keyboard, на которой были дополнительно установлены две клавиши «Windows» и клавиша «меню».

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