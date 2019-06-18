Омские студенты создадут обучающий VR-тренажер для нефтепереработчиков

Омск, , 07:27 — REGNUM Студенты омских вузов примут участие в разработке обучающего тренажера виртуальной реальности (VR) для нефтепереработчиков в рамках стажировки в Технопарке промышленной автоматизации «Газпром нефти», сообщает 18 июня пресс-служба Омского государственного технического университета (ОмГТУ).

Стажировка молодых разработчиков пройдет в технопарке с июля по сентябрь. Предварительно будущим программистам, математикам предстоит пройти конкурсный отбор. По словам заместителя генерального директора по производству «Автоматики-сервис» — дочернего общества «Газпром нефти» — Ярослава Казаченко, компания создает все необходимые условия для того, чтобы учащиеся могли «стать инженерами нового поколения».

Образовательный проект в формате стажировки реализуется «Газпром нефтью» не впервые. В 2018 году группа студентов из четырёх омских вузов уже стажировалась на площадке технопарка: они работали над созданием пилотного образца интеллектуальной системы помощи принятия решений для операторов установки ГФУ-2 Омского НПЗ. Разработанный студентами прототип получил множество позитивных экспертных оценок и со временем способен стать тиражируемым программным продуктом.

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