Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Компания Aston Martin выпустила тестовый экземпляр кроссовера DBX

Техника

Авто построят на новой платформе

Компания Aston Martin выпустила тестовый экземпляр кроссовера DBX
Иллюстрация: Motor.ru
Кроссовер DBX

Гейдон, Великобритания, 17 июня 2019, 13:04 — REGNUM  Английская автокомпания Aston Martin приступила к производству своего первого кроссовера — DBX. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Тестовый вариант нового авто сошёл с конвейера нового завода компании, расположенного на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британской деревне Сейнт-Атане.

DBX построят на новой платформе. В последствии её будут использовать для электрокаров Lagonda. Автопроизводители снабдили кроссовер на выбор двумя моторами. Один из них — бензиновый 510-сильный агрегат V8 на четыре литра, а второй 750-сильный мотор V12. Возможно, что у нового авто появится и гибридная силовая установка.

Официально кроссовер представят в конце 2019 года.

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