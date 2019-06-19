К 2030 году в Ирландии прекратится продажа авто с ДВС

Дублин, , 09:01 — REGNUM Власти Ирландии намерены через десять лет полностью запретить в стране продажи новых машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщается в документе Climate Action Plane, опубликованном правительством страны.

Согласно стратегии ирландских властей, к 2030 году в Ирландии машины с ДВС заменят автомобили с полностью электрическими силовыми агрегатами. Количество электрокаров к этому времени в стране должно достигнуть 950 тыс. штук.

По планам властей Ирландии, к 2030 году до 70% электроэнергии, потребляемой в стране, должно вырабатываться при помощи возобновляемых источников энергии (ветрогенераторов и солнечных батарей).

Напомним, сейчас возможность отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания рассматривается в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Индии и некоторых других странах.

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