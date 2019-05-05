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В Амстердаме запретят бензиновые двигатели к 2030 году

Техника

Запрет на использование автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет вводиться поэтапно

Амстердам, 5 мая 2019, 09:17 — REGNUM  В столице Нидерландов утвердили программу поэтапного ограничения автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, предусматривающую полный запрет к 2030 году. Об этом сообщает Reuters.

На первом этапе программы, который начнется в 2020 году, в черте города Амстердам запретят использовать дизельные автомобили, выпущенные до 2005 года. Требования к бензиновым и дизельным автомобилям будут постепенно ужесточаться, вплоть до полного запрета такого транспорта в 2030 году.

Для стимулирования перехода на электромобили и водородный транспорт администрация Амстердама планирует использовать субсидии и выдавать разрешения на бесплатную парковку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в правительстве китайской провинции Хайнань рассказали, что к 2030 году на территории провинции вступит в силу запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей.

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Электромобили
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