Компания Audi отзывает в России 1325 авто

Москва, , 15:22 — REGNUM Дилер немецкой компании Audi в России (ООО «Фольксваген Групп Русс») отзывает в России 1 325 автомобилей. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Росстандарта.

Речь идёт о моделях Audi А3, А4, А5.

Сообщается, что отзыву подлежат 1 323 Audi 3, которые были реализованы в период с 2016 года по 2019 год. Причиной отзыва стали проблемы с фарами заднего хода, которые включаются только через пять секунд после запуска двигателя.

«На транспортных средствах будет выполнена кодировка блока управления бортовой сети», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отзыву подлежат две машины Audi А4, А5, реализованные в период с 2017 года по 2019 год. Причиной отзыва этих моделей стала неисправность в тягово-сцепном устройстве. На автомобилях будет произведена проверка поворотного модуля тягово-сцепного устройства.

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