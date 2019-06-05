Компания Audi представила универсал A6 Allroad нового поколения

Ингольштадт, Германия, , 15:44 — REGNUM Немецкий производитель представил универсал Audi A6 Allroad нового поколения. Об этом 5 июня сообщает издание Motor1.

От начальной версии Audi Allroad отличается увеличенным на 45 мм клиренсом, а также адаптивной пневматической подвеской, которая доступна уже в базовой комплектации. Эта подвеска позволяет настраивать дорожный просвет в зависимости от покрытия дороги и скорости движения машины.

Автопроизводители оснастили обновлённое авто ассистентами для движения по склонам, помощником при езде по бездорожью и системой регулировки тормозного усилия на каждом из колёс независимо друг от друга.

Под капотом Audi A6 Allroad 3-литровый дизельный движок V6. Базовый вариант модели имеет 228-сильный вариант мотора. Также имеются версии моторов на 282 л. с. и 349 л. с. Все движки доступны в «мягком» гибридном варианте. Они агрегатируются только с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

На рынке новый универсал появится в июне 2019 года.

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