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Toyota Land Cruiser нового поколения получит турбированный мотор V6

Техника

Премьера нового авто ожидается в 2021 году

Тоёта, Япония, 18 июня 2019, 10:24 — REGNUM  Японская автокомпания Toyota выпустит Land Cruiser следующего поколения с турбированным мотором V6 вместо бензиновых и дизельных восьмицилиндровых двигателей. Об этом заявил глава отдела планирования продуктов и разработок японской марки в Австралии Бернард Надаль, сообщает издание Car Advice.

Причиной отказа от двигателей V8 является ужесточение экологических стандартов. Их могут заменить на 3,5-литровые бензиновые движки V6 с двумя турбинами от седана Lexus LS последнего поколения. Мощность этих моторов составляет 421 л. с.

Двигатель V6 агрегатируется с 10-скоростным «автоматом». В линейке моторов нового Land Cruiser появиться версия с гибридной силовой установкой.

Премьера нового Land Cruiser ожидается в 2021 году.

Напомним, нынешняя версия Toyota Land Cruiser изготавливается c 309-сильным бензиновым мотором V8 на 4,6 л, а также с дизелем V8 объёмом 4,5 л, который развивает 249 л. с. Оба движка работают с шестиступенчатым «автоматом».

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