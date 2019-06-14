Toyota и Subaru к 2021 году выпустят электрокроссовер

Токио, , 08:02 — REGNUM Японские компании Toyota и Subaru совместно разработают платформу и на ее базе создадут электрический кроссовер к 2021 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компаний.

Две японские компании объединят свои технологии и создадут платформу, специально предназначенную для BEV (для автомобилей среднего и большого размера). При создании нового кроссовера Subaru поделится своим опытом в создании полноприводных авто, а Toyota — своими технологиями в области электрификации.

На основе разрабатываемой платформы BEV, Toyota и Subaru совместно разработают внедорожник класса C, который будет продаваться под обоими брендами.

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