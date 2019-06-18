Компания Renault представила обновлённый электрокар Zoe 2020

Булонь-Бийанкур, Франция, , 09:59 — REGNUM Французская автокомпания Renault представила обновлённый компактный электрокар Zoe 2020 модельного года с более мощным мотором, а также аккумуляторами увеличенной ёмкости. Об этом сообщает издание Autonews.

Обновленный электрический автомобиль имеет электромотор мощностью 136 л. с. Он стал альтернативой прежнему агрегату на 108 л. с.

Renault Zoe 2020 набирает 100 км/ч менее чем за 10 секунд. При этом его максимальная скорость составляет 140 км/час.

У авто есть «В-режим», предназначенный для усиления регенерации кинетической энергии при торможении.

Сообщается, что новый комплект аккумуляторных батарей обеспечивает запас хода авто до 390 км (по мировому циклу WLTP). Скорость зарядки от домашнего устройства Wallbox составляет 9 часов и 25 минут.

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