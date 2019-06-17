Понедельник, 17 Июня 2019 года
14:03:56 МСК

Renault Samsung Motors представила обновленную модель The New QM6

Техника

Обновленная модель автомобиля появится на рынке спустя три года после выхода спортивного внедорожника

3
Renault Samsung Motors представила обновленную модель The New QM6
Renault Samsung Motors QM6 (Premier)

Сеул, 17 июня 2019, 14:03 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Renault Samsung Motors представила обновленную модель автомобиля The New QM6. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, обновленная модель выйдет спустя три года после запуска спортивного внедорожника.

Известно, что компания планирует представить не только конфигурацию «Premier», но и первую модель в Южной Корее, работающую на сжиженном природном газе.

На территории страны, автомобиль будет продаваться в нескольких конфигурациях. На бензиновом двигателе: SE Trim — 24,45 млн вон (~$20 600), LE Trim — 26,02 млн вон (~$21 930), RE Trim — 28,38 млн вон (~$24 тыс.), RE Signature Trim — 30,14 млн вон (~$25 400), Premier — 32,89 млн вон (~$27 720).

И на СПГ: SE Trim — 23,76 млн вон (~$20 025), LE Trim — 25,33 млн вон (~$21 350), RE Trim — 27,69 млн вон (~$23 338), RE Signature Trim — 29,46 млн вон (~$24 830).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить