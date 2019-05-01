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Aston Martin оснастил купе Vantage AMR 7-скоростной «механикой»

Техника

Стоимость обновленной Vantage AMR составит 149 995 фунтов стерлингов (около 12,6 млн рублей)

Лондон, 1 мая 2019, 14:00 — REGNUM  Британский автопроизводитель Aston Martin официально представал новую версию модели купе Vantage AMR, оснащенную 7-скоростной механической трансмиссией, сообщает 1 мая портал «За рулем Кубань».

Теперь данная модель будет оснащаться только механической коробкой, что позволило, вкупе со стандартными карбон-керамическими тормозами, облегчить новый Vantage AMR на 95 кг.

Также известно, что модернизированная «механика» имеет функцию AMShift, способную при понижении передачи выполнить автоматическую перегазовку, а при повышении — не сбавлять газ.

Кроме этого, стандартный новый Vantage AMR буде оснащен адаптивной подвеской и дифференциалом ограниченного скольжения.

Всего планируется выпустить всего 200 таких машин, при этом 59 из них будут выпущен в специальной версии Vantage 59, посвященной 60-летию со дня победы Aston Martin в гонке «24 часа Ле-Мана» с машиной DBR1.

Отметим, стоимость обновленной Vantage AMR составит 149 995 фунтов стерлингов (около 12,6 млн рублей).

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Автопром
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