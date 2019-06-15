Правительство Великобритании инвестировало $194 млн в квантовые вычисления

Лондон, , 10:52 — REGNUM Государственный «Фонд промышленной стратегии» получит 194$ из бюджета Великобритании на исследования и разработки в области квантовых вычислений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Великобритания занимается изучением возможностей квантовых вычислений на государственном уровне с 2014 года. После очередного этапа инвестиций общая сумма затрат из бюджета Великобритании на исследования и разработки в этой области составит более $1,26 млрд.

Также обязательства по финансированию этих разработок взяли некоторые коммерческие предприятия. Характерной особенностью очередного этапа финансирования разработок стало то, что планируемые инвестиции из коммерческого сектора составят около $250 млн, впервые превысив затраты из государственного бюджета.

«Этот этап показывает, что квантовые вычисления больше не является экспериментальной наукой для Великобритании. Инвестиции со стороны правительства и бизнеса окупаются, поскольку мы становимся одной из ведущих стран мира в области квантовой науки и технологий», — отметил государственный министр Великобритании по университетам, науке, исследованиям и инновациям Крис Скидмор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года сотрудники МГТУ им. Н. Э. Баумана и ВНИИА им. Н. Л. Духова установили мировой рекорд по времени жизни сверхпроводящих кубитов, на основе которых проводятся квантовые вычисления.