В России заявили о прорыве в создании первого квантового компьютера

Москва, , 19:47 — REGNUM Российские учёные значительно продвинулись в деле создания первого работающего квантового компьютера, превосходящего аналоги в сверхбыстрых вычислениях, сообщает 18 апреля газета «Известия».

По информации издания, сотрудники МГТУ им. Н. Э. Баумана и ВНИИА им. Н. Л. Духова установили мировой рекорд по времени жизни созданных ими сверхпроводящих кубитов, являющихся основой квантовых компьютерных технологий.

Проще говоря, чем больше срок жизни квантового кубита, тем больше операций он произведёт.

Российские учёные считают, что достигнутый ими результат не уступает достижениям IBM, Google и Intel, на которые потребовалось более десятилетия.

«Полученный результат мы считаем промежуточным, но хорошо понимаем, что делать на следующем этапе… Мы довольно четко понимаем и представляем, что должно быть усовершенствовано и в технологии, и в эксперименте, и в измерениях, и в алгоритмах», — цитирует издание директора Научно-образовательного центра «Функциональные микро‑ и наносистемы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Илью Родионова.

По заявлению российских учёных, им удалось создать комплекс серийных технологий и решений в сфере квантовых вычислений.

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