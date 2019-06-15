Суббота, 15 Июня 2019 года
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Глава NASA назвал планируемую стоимость лунной программы

Техника

Затраты на лунную программу США составят от 20 до $30 млрд

Вашингтон, 15 июня 2019, 10:35 — REGNUM  Затраты на реализацию лунной программы США, предусматривающей высадку на Луну в 2024 году, составят до $30 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN.

Программа NASA «Артемида» предусматривает строительство окололунной орбитальной станции, разработку космических кораблей для полётов к этой станции, а также создание посадочного модуля, который будет использоваться для доставки на Луну грузов и экипажей.

Брайденстайн рассказал, что затраты NASA на реализацию этой программы составят от $20 до $30 млрд. При этом глава NASA отметил, что затраты на космические проекты сложно прогнозировать, поэтому расчёты являются приблизительными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой космических аппаратов для доставки грузов на Луну в рамках программы «Артемида». Планируется, что Astrobotic Technology, Intuitive Machines и Orbit Beyond доставят полезные грузы на Луну к июлю 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США частная компания представила проект обитаемой лунной базы

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