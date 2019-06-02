Три компании доставят грузы NASA на Луну к 2021 году

Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало три коммерческие компании, которые займутся разработкой космических аппаратов для доставки грузов на Луну в рамках программы Artemis. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Первый этап программы NASA по освоению Луны Artemis предусматривает доставку на поверхность естественного спутника научного и технического оборудования. Комплексные услуги по доставке полезной нагрузке, включая запуск с Земли и посадку спускаемых аппаратов на поверхность Луны, предоставят следующие компании:

Astrobotic Technology , базирующая в Питтсбурге. NASA выделила этой компании $79,5 млн на доставку 14 полезных грузов на поверхность лунного моря Озеро Смерти к июлю 2021 года.

, базирующая в Питтсбурге. NASA выделила этой компании $79,5 млн на доставку 14 полезных грузов на поверхность лунного моря Озеро Смерти к июлю 2021 года. Intuitive Machines из Хьюстона, получившая $77 млн на доставку пяти грузов на поверхность лунного моря Океан Бурь к июлю 2021 года.

из Хьюстона, получившая $77 млн на доставку пяти грузов на поверхность лунного моря Океан Бурь к июлю 2021 года. Orbit Beyond из города Эдисон. Эта компании получила $97 млн за доставку четырёх грузов на поверхность Моря Дождей. Ожидается, что грузы будут доставлены к сентябрю 2020 года.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними [частными компаниями], чтобы доставить наши полезные грузы и открыть дверь для возвращения людей на Луну», — отметил представитель NASA Крис Калберт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае NASA выбрало 11 компаний, которые будут участвовать в реализации программы Artemis. Планируется, что первый пилотируемый полёт астронавтов NASA на Луну в рамках этой программы будет совершён в 2024 году.

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