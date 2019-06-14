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Названы сроки полного перевода спутников ГЛОНАСС на российские детали

Техника

Программа рассчитана до 2023 года

Москва, 14 июня 2019, 14:02 — REGNUM  Программа полного перевода спутников ГЛОНАСС на российские комплектующие рассчитана до 2023 года, заявил 14 июня председатель Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев.

«По «ИСС (информационные спутниковые системы им. академика) Решетнева», как разработчику спутников ГЛОНАСС, есть программа, рассчитанная на четыре года, согласована с разработчиками элементной базы», — заявил в интервью ТАСС Коптев.

Как сообщало ИА REGNUM, ГЛОНАСС, российский аналог разработанной министерством обороны США Cистемы глобального позиционирования (GPS), по показателям точности определения координат на местности близка к системе GPS, а в северных широтах даже превосходит ее.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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