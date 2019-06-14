Названы сроки полного перевода спутников ГЛОНАСС на российские детали

Москва, , 14:02 — REGNUM Программа полного перевода спутников ГЛОНАСС на российские комплектующие рассчитана до 2023 года, заявил 14 июня председатель Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев.

«По «ИСС (информационные спутниковые системы им. академика) Решетнева», как разработчику спутников ГЛОНАСС, есть программа, рассчитанная на четыре года, согласована с разработчиками элементной базы», — заявил в интервью ТАСС Коптев.

Как сообщало ИА REGNUM, ГЛОНАСС, российский аналог разработанной министерством обороны США Cистемы глобального позиционирования (GPS), по показателям точности определения координат на местности близка к системе GPS, а в северных широтах даже превосходит ее.

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