Полное обновление спутниковой группировки ГЛОНАСС пройдет до 2030 года

Москва, , 07:38 — REGNUM К 2033 году спутниковая группировка навигационной системы ГЛОНАСС будет полностью состоять из новых аппаратов «Глонасс-К2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Стратегию развития спутниковой системы до 2033 года.

По данным издания, замещение спутников навигационной системы будет проводиться поэтапно до конца 2033 года. Планируется, что за этот период на околоземную орбиту будет выведено почти 50 космических аппаратов системы ГЛОНАСС.

С 2024 года запуски будут осуществляться не только с ракетой-носителем «Союз-2», но и с ракетой «Ангара-А5». При этом тяжелая модификация «Ангары» сможет выводить на орбиту сразу два спутника. Ожидается, что с 2024 по 2034 годы пройдёт девять запусков аппаратов серии «Глонасс» с использованием «Ангары».

Отмечается, что эти запуски позволят полностью перевести орбитальную группировку на аппараты «Глонасс-К2» к 2030 году.

На данный момент спутниковая группировка навигационной системы ГЛОНАСС состоит из 24 космических аппаратов, использующихся по целевому назначению. При этом три эксплуатируемых спутника были введены в систему еще в 2007 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конец мая запланирован очередной запуск спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк.

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