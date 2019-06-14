Для заказа в России стал доступен новый Audi A6 45 TFSI quattro

Москва, , 10:56 — REGNUM Принимать заказы на новую модификацию седана бизнес-класса Audi A6 45 TFSI quattro начали российские дилеры. Об этом сообщает пресс-служба немецкой автокомпании.

Новое авто появится у покупателей в сентябре 2019 года. Автопроизводитель предложит российским автолюбителям четыре варианта оснащения — Audi A6, Audi A6 Advance, Audi A6 Sport и Audi A6 Design.

Под капотом нового Audi A6 будет 245-сильный бензиновый мотор 2.0 TFSI с максимальным крутящим моментом 370 Нм. Агрегат будет работать с 7-скоростной коробкой передач S tronic. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется всего за 6,0 с.

Во всех видах комплектации имеется система Audi drive select, которая позволяет выбирать режимы управляемости и динамики, система курсовой устойчивости и система старт/стоп. Кроме того, начиная с базовой комплектации машина укомплектована светодиодными фонарями, электрической регулировкой и подогревом передних кресел, а также информационно-развлекательной системой MMI Radio plus с MMI touch response и парковочным ассистентом. В Audi есть климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира.

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