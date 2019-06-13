Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.

Речь идёт о выплатах за 230 патентов на различные технологические решение в сферах производства сетевого оборудования и информационных технологий. Все они используются в оборудовании, которое поставляют Verizon около 20 компаний. К некоторым из них китайский производитель обратился напрямую. Стоит отметить, что Huawei поставил этот вопрос перед Verizon ещё в феврале 2019 года.

Читайте также: Торговая война США — КНР: Индонезия получила шанс

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти США дали американским компаниям два года на то, чтобы те выполнили запрет на прекращение бизнес-отношений с Huawei. Санкции против китайского производителя министерство торговли США ввело в мае 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США определили срок исполнения запрета на сотрудничество с Huawei