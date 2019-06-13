Торговая война США — КНР: Индонезия получила шанс

Джакарта, , 13:29 — REGNUM В условиях торговой войны между США и Китаем Индонезия «получила шанс». Об этом, как сообщает Antaranews, заявил министр промышленности страны Аирлагга Хартарто.

«Индонезия не получила никакой выгоды от торговой войны между США и Китаем, зато получила шанс, что на нее обратят внимание», — заявил Аирлагга Хартарто.

По словам министра, Индонезия является одной из стран Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) с достаточно прочным уровнем демократии, поэтому она становится одной из привлекательных стран для иностранных инвестиций.

Кроме того, Индонезия также рассматривается как одна из стран, в которой развивается цифровая экономика.

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, продвигая цифровизацию, видят, что Юго-Восточная Азия, особенно Индонезия, становится одной из стран продвигающей цифровую экономику», — добавил Аирлагга Хартарто.

По его словам, Индонезия стала одним из направлений притока инвестиций из Китая в нескольких секторах промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский эксперт в области сельского хозяйстваРоберт Блейк заявил, что торговая война с участием двух сверхдержав, США и Китая, положительно скажется на экономике Индонезии.

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