Голосовой помощник «Олег» от «Тинькоффа» появился в приложениях для iOS

Москва, , 11:30 — REGNUM Компания «Тинькофф» запустила сервис голосового помощника, которого назвали «Олегом». Об этом 13 июня сообщил журнал Forbes.

Издание отмечает, что функция уже появилась в мобильных приложениях компании, однако пока она доступна не всем пользователям. До 16 июня «Олег» появится в приложениях для iOS, вскоре после этого функция станет доступна в программах для Android. При помощи голосового помощника клиенты банка смогут осуществлять переводы, им также будут доступны различные функции, которые предоставляет экосистема «Тинькоффа».

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Напомним, сегодня российские пользователи имеют доступ к таким голосовым помощникам, как Siri (Apple), «Алиса» («Яндекс»), и «Google. Ассистент». Ранее Олег Тиньков рассказал, что в процессе разработки «Олегу» предоставили возможность поговорить с «Алисой». Глава компании отметил, что разработка «Яндекса» оказалась умнее.

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