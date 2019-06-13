Четверг, 13 Июня 2019 года
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Голосовой помощник «Олег» от «Тинькоффа» появился в приложениях для iOS

Техника

Сервис пока что доступен не всем пользователям

Москва, 13 июня 2019, 11:30 — REGNUM  Компания «Тинькофф» запустила сервис голосового помощника, которого назвали «Олегом». Об этом 13 июня сообщил журнал Forbes.

Издание отмечает, что функция уже появилась в мобильных приложениях компании, однако пока она доступна не всем пользователям. До 16 июня «Олег» появится в приложениях для iOS, вскоре после этого функция станет доступна в программах для Android. При помощи голосового помощника клиенты банка смогут осуществлять переводы, им также будут доступны различные функции, которые предоставляет экосистема «Тинькоффа».

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Напомним, сегодня российские пользователи имеют доступ к таким голосовым помощникам, как Siri (Apple), «Алиса» («Яндекс»), и «Google. Ассистент». Ранее Олег Тиньков рассказал, что в процессе разработки «Олегу» предоставили возможность поговорить с «Алисой». Глава компании отметил, что разработка «Яндекса» оказалась умнее.

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