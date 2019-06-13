Приложения «Яндекса» и компании Касперского лишились функций из-за Google

Москва, , 08:20 — REGNUM Мобильные приложения, разработанные компаниями «Яндекса» и «Лаборатория Касперского» лишились части функций из-за Google. Об этом 12 июня сообщил РБК.

Их пользователи оставили жалобы в комментариях сервиса Google Play. Они сообщили, что из приложения «Яндекс» пропала функция автоматического определения номера, а антивирусная программа Kaspersky Internet Security лишилась возможности блокировать звонки с выбранных телефонных номеров. По имеющейся информации, приложения убрали эти функции из-за ограничений, введенных Google.

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Напомним, изменения в политику безопасности Android компания Google внесла ещё в 2018 году. Согласно изменениям, программы для смартфонов под управлением ОС Android больше не могут запрашивать доступ к звонкам и смс, если их работоспособность возможна без этого.

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