Пользователи «Яндекса» и «Касперского» жалуются на работу приложений

Москва, , 10:04 — REGNUM Из-за новой политики Google в приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для Android перестала работать часть функций. Об этом 13 июня сообщает РБК со ссылкой на пользователей программ и на пресс-службу российских компаний.

В Google Play пользователи «Яндекса» пожаловались в комментариях на то, что не могут воспользоваться услугой «Автоматический определитель номера». Кроме того, пользователи Kaspersky Internet Security отметили, что стала недоступна функция «Фильтр звонков».

Несколько месяцев назад Google для борьбы с мошенническими приложениями ввела новую политику. Так, например, доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, либо специальная программа, для которого это основная функциональность. Таким образом, для того чтобы работал определитель телефонного номера в приложении «Яндекс», пользователю надо установить голосовое приложение «Алиса».

Вследствие изменений в политике Google, компания «Лаборатория Касперского» убрала из своего антивируса для Android функции «Фильтр звонков», «Защита приватности» и «СМС-антифишинг».

Как пояснил представитель «Лаборатории Касперского» Андрей Булай, это было сделано для того, «чтобы наши решения работали в соответствии со вступившими в силу изменениями в политике Google, касающимися ограничения доступа сторонних приложений к конфиденциальной информации».

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