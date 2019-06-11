Хакеры используют для мошенических схем «Google Календарь»

Москва, , 09:55 — REGNUM Эксперты компании «Лаборатория Касперского» обнаружили новый способ мошенничества, при котором используется «Google Календарь». Об этом 10 июня сообщил «Коммерсантъ».

Злоумышленники получили возможность отправлять его пользователям сообщения, замаскированные под автоматические уведомления. В них содержатся ссылки, ведущие на фишинговые сайты (ложные сайты, являющиеся копиями официальных страниц известных организаций и сервисов). Пользователям под видом опроса предлагаестся ввести данные банковских карт. Эксперты отмечают, что на подобную уловку могут попасться даже опытные пользователи.

Читайте также: Законопроект о защите сделок с жильем с e-подписью внесен в Госдуму

Ранее ИА REGNUM сообщило, что некоторые смартфоны под управлением ОС Android могут содержать предустановленные вирусы. Эксперты компании Google выяснили, что хакеры устанавливали вредоносное ПО на устройства ещё до их продажи.

Читайте ранее в этом сюжете: Смартфоны на Android могут содержать предустановленный вирус