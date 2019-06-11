Письма Gmail станут «динамическими» для всех пользователей уже в июле

Маунтин-Вью, США, , 12:44 — REGNUM Письма почтового сервиса Gmail 2 июля 2019 года станут «динамическими» для всех пользователей. Об этом 10 июня сообщил официальный блог офисного пакета G Suite от Google.

Таким образом, все пользователи Gmail смогут выполнять различные действия в сети не открывая дополнительных вкладок. В работе сервиса используется технология Accelerated Mobile Pages (AMP).

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Напомним, в январе 2019 года доступ к «динамическим» письмам Gmail получили только пользователи G Suite. Отмечается, что сейчас функция доступна только в интернет-версии Gmail, однако скоро она будет реализована и в мобильном варианте сервиса.

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