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В Ростехе разработали промышленные компьютеры на базе процессоров «Эльбрус»

Техника

Новая линейка состоит из промышленных компьютеров и вычислительных модулей

Москва, 12 июня 2019, 09:39 — REGNUM  В научном центре Ростеха разработали шесть промышленных компьютеров различных форм-факторов на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Компьютеры были разработана специалистами Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука (входит в концерн Ростеха «Автоматика»). Новая линейка включает промышленные компьютеры ПК-1 на базе микропроцессора МЦСТ R1000, ПК-2 и ПК-3 на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+». Эти модификации могут использоваться в качестве управляющих вычислительных комплексов среднего и верхнего уровня.

Также на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+» разработаны отдельные вычислительные модули МП-16.2 и МП-18 и программируемый логический контроллер ПЛК-1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Ростехе представили первый суперкомпьютер на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С», также разработанный в ИНЭУМ.

Читайте ранее в этом сюжете: В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

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