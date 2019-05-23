В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Москва, , 13:27 — REGNUM Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И.С.Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Суммарная вычислительная мощность суперкомпьютера составляет до 75 терафлопс двойной точности. Технически он состоит из стоек с компактными четырехпроцессорными блейд-серверами с жидкостным охлаждением. При этом окончательная мощность суперкомпьютера практически не ограничена, поскольку стойки можно объединить в единый вычислительный кластер.

«Основное отличие наших ИТ-систем — высокий уровень информационной безопасности. «Эльбрусы» гарантированно не содержат «закладок», позволяющих удаленно влиять на работу системы и незаконно снимать информацию», — пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В свою очередь генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов сообщил, что предложенное решение может применяться в математическом моделировании для промышленности и медицины, обработке big data, осуществлении научных расчетов, для нейросетевых вычислений и других областей, где важны производительность, энергоэффективность и большие вычислительные мощности.

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