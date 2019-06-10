Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Mozilla добавит в Firefox платные премиум-функции

Техника

Все возможности, которые предоставляет браузер в его нынешнем виде, останутся бесплатными

Маунтин-Вью, США, 10 июня 2019, 08:00 — REGNUM  Mozilla планирует запустить до конца 2019 года платный сервис подписки для пользователей её браузера Firefox. Об этом 9 июня сообщил портал TechRadar со ссылкой на главу компании Криса Бёрда.

Бёрд сообщил, что премиум-дополнения предоставят пользователям доступ к облачному хранилищу, а также к функциям VPN. Ожидается, что запуск сервиса состоится в октябре 2019 года. Руководитель Mozilla отметил, что все возможности, которые предоставляет Firefox в его нынешнем виде, останутся бесплатными.

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В мае ИА REGNUM сообщило, что Mozilla выпустила обновления для Firefox, которые решили проблему с отключением расширений. Пользователи браузера начали жаловаться на неё 3 мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Firefox сообщили об устранении проблемы с расширениями

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