Суббота, 8 Июня 2019 года
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В пекинском аэропорту вводится новая интеллектуальная система

Техника

Система основана на распознавании лиц и обработке больших данных

Пекин, 8 июня 2019, 22:33 — REGNUM  В пекинском международном аэропорту «Шоуду» завершились испытания интеллектуальной навигационной системы, сообщает 8 июня Синьхуа со ссылкой на авиационную газету CAAC News.

Система рассчитана на оказание пассажирам таких услуг, как предоставление информации о рейсах, навигация к местам выхода на посадку и т.д. Доступ к этим и другим данным планируется осуществлять на основе распознавания лиц и результатов обработки больших данных.

В функции новой системы также входит оповещение о состоянии погоды и температуре в аэропортах прибытия.

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Искусственный интеллект
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