В Литве продажи новых авто выросли на 32%

Вильнюс, , 10:49 — REGNUM В мае 2019 года реализация новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в Литве составила 4 789 единиц, что на 32% больше, чем в мае 2018 года. Об этом сообщает портал AutoTyrimai.

При этом объём рынка легковых машин в мае 2019 года составил 4245 единиц (+36%). Объём же рынка легких коммерческих автомобилей был гораздо скромнее — 544 шт. (+7%).

Среди самых популярных у местных покупателей автобрендов в мае — Fiat. Автомобили этой компании приобрели 1759 автолюбителей. Вторую строчку заняли машины японской компании Toyota. Их было приобретено 549 единиц. Далее идут автомобили немецкого бренда Volkswagen — 418 шт.

Также сообщается, что среди брендов премиум-класса в Литве лидируют автомобили Audi. Их было продано 54 экземпляра.

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