Названы регионы РФ, где с начала года наблюдается рост рынка новых авто

Москва, , 12:28 — REGNUM Продажи новых автомобилей в Туве за первые четыре месяца 2019 года выросли на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это следует из данных статистического агентства «Автостат».

Более чем на треть выросла реализация новых авто в Ненецком АО (+39,4%) и на Камчатке (+32,5%). Вдвое увеличились продажи новых машин в Красноярском крае (+23,5%), Кемеровской (+18,5%) и Новосибирской (+12,8%) областях.

На 11,5% увеличились продажи автомобилей в Подмосковье.

Отрицательная динамика наблюдается в столице. Там за первые четыре месяца 2019 года было продано на 7% меньше автомобилей, чем годом ранее. Самые низкие показатели по продажам на Чукотке (-20,8%) и в Дагестане (-20,3%).

В целом объём рынка новых автомобилей в России за период с января по апрель 2019 года составил 475 000 ед. В то время как в 2018 году за аналогичный период этот показатель составлял 474 900 ед.

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