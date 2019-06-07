Продажи автомобилей Kia в России в мае упали на 0,5%

Москва, , 09:57 — REGNUM Российские дилеры KIA в мае 2019 года реализовали 19 461 новых авто, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по май 2019 года в РФ было реализовано 92 262 автомобиля компании KIA. Этот результат на 1% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В итоге рыночная доля бренда в России составила 13,6%.

Среди моделей южнокорейской автокомпании на российском рынке модель Rio занимает лидирующие позиции по продажам. В мае 2019 года было продано 8 365 единиц KIA Rio. Вторую строчку по объёму продаж среди моделей KIA занял кроссовер Sportage. Его приобрело 2 860 автолюбителей. В тройку лидеров также вошёл бизнес-седан KIA Optima, который купили 2 009 автолюбителей.

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