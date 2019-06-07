Пятница, 7 Июня 2019 года
09:57:43 МСК

Продажи автомобилей Kia в России в мае упали на 0,5%

Техника

Всего было реализовано 19 461 новых авто

Москва, 7 июня 2019, 09:57 — REGNUM  Российские дилеры KIA в мае 2019 года реализовали 19 461 новых авто, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по май 2019 года в РФ было реализовано 92 262 автомобиля компании KIA. Этот результат на 1% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В итоге рыночная доля бренда в России составила 13,6%.

Среди моделей южнокорейской автокомпании на российском рынке модель Rio занимает лидирующие позиции по продажам. В мае 2019 года было продано 8 365 единиц KIA Rio. Вторую строчку по объёму продаж среди моделей KIA занял кроссовер Sportage. Его приобрело 2 860 автолюбителей. В тройку лидеров также вошёл бизнес-седан KIA Optima, который купили 2 009 автолюбителей.

Читайте также: Новый автомобиль KIA Soul появился на рынке России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить