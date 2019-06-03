Новый автомобиль KIA Soul появился на рынке России

Москва, , 13:01 — REGNUM В России начались продажи авто южнокорейского производителя KIA Soul третьего поколения. Об этом 3 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что новый автомобиль будет представлен в одиннадцати комплектациях, одна из которых — спортивная версия GT Line.

Впервые компания KIA представила абсолютно новый Soul на международном автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Авто получило новую модульную платформу K2. Кроме того, оно стало на 56 мм длиннее предыдущей модели, при этом ширина и высота остались прежними.

Автопроизводители сделали дверь багажного отсека новинки шире, а сам объем багажника увеличился.

В России авто будет иметь линейку агрегатов из трёх бензиновых моторов.

Машины с атмосферным движком 1,6 MPI мощностью 123 л. с. будут агрегатироваться с 6-позиционной «механикой» и «автоматом». Мотор 2,0 MPI с максимальной мощностью 150 л. с. работает только с 6-скоростным «автоматом». Также будет доступен 200-сильный мотор с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива 1,6 T-GDI работающий в паре с 7-скоростным роботом.

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