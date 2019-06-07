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Продажи автомобилей Peugeot упали на треть

Техника

В первом квартале 2019 года

Париж, 7 июня 2019, 08:17 — REGNUM  За первый квартал 2019 года компания Peugeot (принадлежит концерну PSA Peugeot Citroën) реализовала во всём мире 350 739 новых машин, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщается в годовом отчёте французского автопроизводителя.

Самое маленькое падение продаж моделей Peugeot наблюдается в Европе. С января по март 2019 года там был реализован 290 651 автомобиль, что на 8 692‬ меньше, чем за такой же период 2018 года. Таким образом, падение продаж в Европе составило 2,9%.

Самые плохие результаты продаж на Ближнем Востоке и в Африке, где падение продаж бренда составило 87,5%.

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