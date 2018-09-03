Groupe PSA снизила в России цены на седаны Peugeot 408 и Citroen C4

Москва, , 15:55 — REGNUM Концерн Groupe PSA снизил в России цены на седаны Peugeot 408 и Citroen C4, которые производятся на предприятии в Калуге. Об этом 3 сентября сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что после изменения цен максимальная выгода при покупке автомобилей может составить до 200 тыс. рублей в случае участия в программе трейд-ин. Стоимость базовой комплектации Peugeot 408 с учетом трейд-ин сегодня составляет 799 тыс. рублей, Citroеn C4 — 825 тыс. рублей.

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Напомним, Peugeot 408 в России продаётся с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с., турбированным вариантом мощностью 150 л. с., и дизельным 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л. с. В моторной гамме Citroеn C4 присутствуют два бензиновых двигателя (1,6 л) и дизельный мотор (1,6 л).

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