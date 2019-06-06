Nvidia и «дочка» Сбербанка будут развивать искусственный интеллект в России

Москва, , 13:46 — REGNUM Компания SberCloud («Облачные технологии») подписала соглашение с Nvidia, в рамках которого стороны будут разрабатывать и внедрять в России продукты и услуги, в основе которых лежит искусственный интеллект. Об этом 6 июня сообщил РБК.

Например, компании будут внедрять искусственный интеллект в экосистему Сбербанка, будут продавать различные решения не только крупнейшим российским компаниям, но также малому и среднему бизнесу, научным организациям и образовательным учреждениям. Разработчики начнут создавать устройства для интернета вещей (IoT), в основу этих проектов лягут наработки Nvidia.

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Напомним, SberCloud является дочерней компанией Сбербанка. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сбербанк ожидает роста доли прибыли от искусственного интеллекта.

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