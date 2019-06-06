Российская разработка заняла второе место в мировом конкурсе нейросетей

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Алгоритм работы нейросети, созданный экспертами российской компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе Activities in Extended Videos Prize Challenge (ActEV-PC). Об этом 5 июня сообщили «Известия».

Конкурс проводился среди разработчиков, создающих алгоритмы работы искусственного интеллекта, способного распознавать действия. Перед тестируемыми программами была поставлена задача определения происходящего в кадре в течение долей секунды. Российской нейросети удалось обойти 37 конкурентов. Первое место досталось разработчикам из Китая.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роберт Дауни-младший объявил о создании организации, которая при помощи роботов и искусственного интеллекта будет очищать Землю. Фонд получил название Footprint Coalition, он начнёт свою работу в апреле 2020 года.

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